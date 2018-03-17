Yunanistan'ın Agathonisi Adası Açıklarında Facia: 6 Ölü

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08: 30'da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrilince dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve frontex'e ait bir tekne kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - Atina