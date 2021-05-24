Yunanistan'ın adacıkta mahsur bıraktığı 81 göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın adacıkta mahsur bıraktığı 81 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın adacıkta mahsur bıraktığı 81 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçlerince eşyaları alınıp, aç ve susuz bırakılan 81 düzensiz göçmen, Türkiye'ye sınır dışı edilirken, Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kaldı. Düzensiz göçmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere kıyafet ve ayakkabı verildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.


Yunanistan'ın adacıkta mahsur bıraktığı 81 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta mahsur bıraktığı 81 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta mahsur bıraktığı 81 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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