Yunanistan'ın 3 savaş uçağı, KKTC hava sahasını ihlal etti (2)

18.10.2019 00:16

TATAR: RUM-YUNAN İKİLİSİNİN NİYETİ BİZİMLE ANLAŞMAK DEĞİL

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3 Yunan savaş uçağının hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu durumu 'göz dağı' olarak değerlendiren Tatar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs'taki bir askeri tatbikata katılmıştır. Akıllarınca bize göz dağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir. Rum- Yunan ikilisi, uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz'deki haklarından, Maraş'ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir."

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, -

Kaynak: DHA