Yunanistan iltica yasasını sertleştiriyor

04.10.2019 22:33

Son dönemde Türkiye'den artan sığınmacı geçişleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Yunanistan, iltica yasasını bu ay içinde sertleştireceğini açıkladı.Son dönemde Türkiye'den gelen sığınmacı sayısındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşayan Yunanistan, yürürlükteki iltica yasasını sertleştirmeyi planlıyor. Atina'da Yunanistan Parlamentosu'nda konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümetin Ekim ayı içinde "daha katı ve daha adil" bir uygulama öngören tasarıyı meclise sunacağını açıkladı.



Yunanistan'a giriş yapan sığınmacıların büyük bölümünün Suriye değil Afganistan ve Afrika'dan geldiğine dikkat çeken Miçotakis, "mevcut sorunun sığınmacılardan ziyade ekonomik göç olduğuna" işaret etti.



"Türkiye sözünü tutsun"



Türk hükümetini de verdiği sözleri tutmaya ve Ege'deki göç akınını kontrol etmeye" çağıran Miçotakis, akşam saatlerinde Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile de mülteci mutabakatının uygulanmasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirecek.



Miçotakis ayrıca sığınmacılar konusundaki katı politikalarıyla eleştirilere hedef olan Polonya, Çekya ve Macaristan gibi AB ülkelerini de eleştirerek sığınmacıları kabul etmeye yanaşmayan ülkelere yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Miçotakis, "Sınırların olmadığı serbest seyahat ve ticaretten yararlanacaklar, ama AB idaresi altında bin-iki bin sığınmacıyı kabul etmeyecekler. Bu ikiyüzlülüktür" diye konuştu.



Seehofer'den destek sözü



Miçotakis ile görüşmesi öncesinde Yunan Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile bir araya gelen Alman Bakan Seehofer de Yunanistan'a destek sözü verdi.



"Yunanlar ve Türklere yardım ettiğimizde bu sizinle dayanışmadır, ama aynı zamanda bizim için de yararlıdır" diyen Seehofer, "Sığınmacı krizi dayanışma içinde birlikte çözülmezse 2015'te yaşadıklarımızı yaşarız. O zaman insanlar Avrupa'nın dört bir yanına dağılır" uyarısında bulundu.



Seehofer, Yunanistan'a sınır koruma, enformasyon teknolojileri ve iltica başvurusu işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel yardımında bulunmayı teklif ettiklerini kaydetti.



AP,AFP/ BK,ET



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