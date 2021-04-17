Yunanistan ile İsrail arasında 'uluslararası uçuş eğitim merkezi' anlaşması

Yunanistan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Yunanistan ve İsrail, Mora Yarımadası'nda yer alan Kalamata Havalimanında 'uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması' için anlaşma imzaladığını belirtti.