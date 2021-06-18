Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 50 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken, Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 50 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.Paylaşılan görüntüde ise aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti anlattı. 

Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın adacıkta bıraktığı 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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