Yunanistan güvenlik güçlerinin yaraladığı 236 göçmenin tedavisi yapıldı
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Yunanistan güvenlik güçlerinin yaraladığı 236 göçmenin tedavisi yapıldı

EDİRNE'de, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri 27'nci gününde devam ederken, Yunan güvenlik güçlerinin geçişleri engellemek için düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 3 kişi yaşamını yitirdi, 236 göçmen de yaralandı.

25.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:54
Yunanistan güvenlik güçlerinin yaraladığı 236 göçmenin tedavisi yapıldı

EDİRNE'de, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri 27'nci gününde devam ederken, Yunan güvenlik güçlerinin geçişleri engellemek için düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 3 kişi yaşamını yitirdi, 236 göçmen de yaralandı. Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan güvenlik güçlerinin çok acımasız davrandığını belirterek, "Halen hastanemizde tedavisi süren 7 yaralı mevcut olup müdahale sonrasında 236 yaralının bakımı yapıldı hastanemizde. Pazarkule'de kurulu sahra çadır hastanemizde 7 bin 800 hastaya bakıldı bugüne kadar. O atılan gazlar sonrası çadırlardaki göçmenler çocuklarını bulamıyorlar. O çocukları bulan sağlık görevlileri müdahale edip oksijen veriyorlar. Daha sonra aileleriyle eşleştirmeler yapıyoruz. O çocukların anne ve babalarını gördüklerindeki tablo çok duygusal oluyor" dedi.

Türkiye'nin sınırlarında 'serbest geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, Edirne'ye akın etti. Yunan güvenlik güçleri de göçmenlerin ülkelerine geçişlerini engellemek için Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nı kapattı. Pazarkule'nin kapatılması üzerine 140 binin üzerinde göçmen Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçerken, binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri bugün 27'nci gününe girdi. Kurdukları çadırlarda kalan ve tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan göçmenler, kapıların açılacağı umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor. Pazarkule çevresindeki göçmenlere, Yunan güven güçleri zaman zaman geçişlerini engellemek için gerçek mermi, gaz bombası, plastik mermi ve biber gazı ile müdahala ediyor. Bu zamana kadar yapılan saldırılar sırasında 3 göçmen vurularak öldürüldü, 236 göçmen yaralandı, yüzlercesi de atılan gazlardan olumsuz etkilendi. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, göçmen hareketlenmesinin başladığı andan bugüne kadar 9 bin 200 hastaya sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yunan kuvvetlerinin müdahalesi sonucu 236 yaralanma oldu, 3'ü ateşli silah yaralanmasıydı ve hayatlarını kaybetti. Halen hastanemizde tedavisi süren 7 yaralı mevcut olup müdahale sonrasında 236 yaralının bakımı yapıldı hastanemizde. Pazarkule'de kurulu sahra çadır hastanemizde 7 bin 800 hastaya bakıldı bugüne kadar. Ambulanslarımız ilk günden itibaren ilk basamak sağlık hizmetleri gibi çalışıyor. Aynı zamanda ikinci basamak sağlık hizmetleri gibi kullanıldı. Ambulansların içinde gözleri gazdan etkilenmiş çocuklara, annelere ve her türlü göçmene müdahale ve tedavi hizmeti yapıldı. O bölgede her türlü alan, göçmenlerin yerleşik olduğu alan sağlık hizmetlerinin tüm aşamasından geçen bir hizmet almakta. Aşılama hizmetleri yapmakta. 1584 çocuk bugüne kadar aşılandı. 44 hamile bayana tetanos aşısı uygulandı. Yine oradaki birinci basamak hizmetlerinde halk sağlığı uzmanlarımız ilgili branş uzmanlarımızca her türlü tedaviler yapıldı."'GÖZÜNDEN YARALANDI'İl Sağlık Müdürü Kalkan, Yunan güvenlik güçlerinin çok acımasız davrandığına dikkat çekerek, "Gelişi güzel acımasızca atılan plastik mermiler sonrası yaralanmalara, hatta en son bir tanesi dün gerçekleşti, bir Suriyeli mülteci Vasıf Abrashi, sağ gözünden yaralandı. Orbita tavan kemiğinde ve nazal kemiğinde kırığı mevcut olan bu hasta tedavi altında" dedi.SAĞLIK ÖNLEMLERİPazarkule çevresinde bekleyen göçmenlerin bulunduğu alanların ilaçlandığını ve sürekli temizlik çalışması yapıldığını ifade eden Kalkan, şunları söyledi: "Sahadaki insanlar sabah akşam termal kamera eşliğinde ateş kontrolüne maruz olmakta. Her türlü tedavisi, hekimlerimiz tarafından da gerçekleştirilmekte. Şunu da söylemeliyiz ki, olayların başladığı ilk günden bu yana zaman zaman hız keser gibi gözükse de, gerçekten insanlık onuruna yakışmayan müdahalelere bu masum ve savunmasız insanlar maruz bırakıldı Yunan kuvvetlerince. Çok sık göz yaşartıcı, ses bombaları atıldı ve gaz fişekleri atıldı. Sağlık ekiplerimiz gaz maskeleri takarak bu hastalara yardımcı oldular, güvenlik kuvvetlerimiz aynı şekilde gaz maskeleri takarak aynı alanın güvenliğini sağladılar. Sadece insanca bir yaşamın peşinde olan bu insanlara karşı bu kadar gaddarca yapılan muameleleri her zaman olduğu gibi insanlığın merhamet adası olan bu ülkenin değerli insanları, vatandaşları, milletimiz ve onların değerli evlatları olan sağlıkçılar olarak karşılamaya çalışıyoruz."'GAZDAN ÇOCUKLARINI BULAMIYORLAR'

Kalkan, Yunan güvenlik güçlerinin saldırılarında dramatik anların da yaşandığını belirterek, "O atılan gazlar sonrası çadırlardaki göçmenler çocuklarını bulamıyorlar. O çocukları bulan sağlık görevlileri ambulanslara getirip gözlerine müdahale edip oksijen veriyorlar. Daha sonra aileleri gelip onları eşleştirmeler yapıyoruz. O anda da o çocukların anne ve babalarını gördüklerindeki tablolar çok duygusal oluyor. Gerçekten de inanılmaz sahnelere tanıklık ediyor insanlık vicdanı Pazarkule'de. Sağlık Bakanlığı ilk günden beri, inanılmaz pro aktif adımlarla sürekli bizleri her açıdan hem bilgilendiriyor, her türlü ekipman desteğinde de bulunuyor. Bakanlığımızın tüm birimleri sahamızda aktif olarak bizlere destek veriyorlar. Burası diyebilirim ki paradoks bir şekilde en güvenli bölgelerden birisi. Çünkü günde 3 kez o bölgenin dezenfeksiyonu yapılıyor, sahada termal kameralarla ateş ölçümleri yapılıyor ve olayların başladığından beri neredeyse 24-25 gündür izole bir bölge. Bu sebeple o bölgede hem sanitasyon çalışmamız, hem birinci basamak hizmeti çalışmalarımız hem de aşılama çalışmalarımızla o bölgenin paradoks bir şekilde muhafaza altında olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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