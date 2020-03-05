Yunanistan göçmenleri sınır dışı edecek

05.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:31

Yunanistan, 1 Mart'tan sonra ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenleri sınır dışı edeceğini açıkladı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, 1 Mart'tan sonra Yunanistan'a denizden ve karadan gelen göçmenleri önce Serez şehrine ardından da ülkelerine geri göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Ankara'nın Avrupa Birliği ile 2016 yılında yaptığı anlaşma kapsamında göçmenleri kendi topraklarında tutma taahhüdü verdiğini ancak buna uymadığını söyleyerek Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa sınırlarını geçmesine izin verdiğini söyledi.

Yunanistan'a 1 Ocak'tan önce giren ve adalarda yaşayan göçmenlerin de kendi topraklarına gönderileceğini açıklayan Mitarachi, "Amacımız onları ülkelerine iade etmek" ifadelerini kullandı. İnsan hakları örgütlerinin eleştirilerini tetiklemesine rağmen Mitarachi, bir ay boyunca yeni sığınma başvurularını kabul etmeyeceğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA