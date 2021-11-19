Yunanistan, GKRY, Fransa ve Mısır Dışişleri Bakanları Atina'da buluştu

Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa Dışişleri Bakanları Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ev sahipliğinde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri???????, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın katılımıyla düzenlenen dörtlü görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, tarafların görüşmede bölgedeki son gelişmeler, istikrar ve güvenliği ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, enerji, iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve göçmen sorunu gibi konularda iş birliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduğu aktarılarak, "barış ve istikrarın hem bölgesel hem de küresel seviyede teşvik edilmesinde ve arzu edilen ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesinin gerekliliğinde" hemfikir olunduğu kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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