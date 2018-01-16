Yunanistan-Gkr-Ürdün Üçlü Zirvesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs meselesine ilişkin, "Filistin meselesi ve Kudüs'ten kaynaklanan sorunlar adil şekilde çözülmeden Orta Doğu'da barıştan söz edilemez." dedi.

Kral Abdullah, Lefkoşa'da Yunanistan, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki üçlü liderler zirvesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Üç ülke arasında imzalanan anlaşmaların ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağını belirten Ürdün Kralı, ülkelerin halklarına ve bölgeye hizmet edecek bir üçlü ortaklığın başlangıcı olduğunu kaydetti.

Kral Abdullah, Kudüs'te barışçıl bir şekilde birlikte varolma vurgusu yaparak, "Filistin meselesi ve Kudüs'ten kaynaklanan sorunlar adil şekilde çözülmeden Ortadoğu'da barıştan söz edilemez. Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına dayanarak, bağımsız Filistin devletini ve İsrailli ve Filistinlilerin Kudüs'te birlikte varolmasını güvence altına amalıyız." diye konuştu.

Kıbrıs sorununa değinen Ürdün Kralı, BM kararları çerçevesinde bir çözüm için GKRY'nin çabalarını desteklediğini kaydetti.

Ürdün'e sığınmacı krizinde destek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da üçlü zirvenin ve iş birliğinin önemine işaret ederek, Doğu Akdeniz'de büyük zorluklara rağmen önemli fırsatların da bulunduğunu söyledi.

Ürdün'ün 1,5 milyon sığınmacıyı ağırladığını belirten Çipras, "Büyük sayılarda sığınmacıyı ağırlayan ve bu yükü omuzlayan ülkeler için uluslararası toplum, insani ihtiyaçların karşılanması adına etkili bir şekilde destek vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis ise sığınmacı krizinde Ürdün'ün rolüne atıfta bulunarak, "Avrupa Birliği kapsamında sığınmacılara ilişkin Ürdün'e yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anastasiadis, bölgede en önemli sorunlardan birinin terörizm olduğuna işaret ederek, "Ürdün Kralı'nın terörizmle mücadelede takdire şayan girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.