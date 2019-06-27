Yunanistan Girit adası açıklarında sondaj çalışmaları başlatıyor

Yunanistan, Girit Adası'nın doğusu ve güney doğusunda sondaj çalışmaları yapmaları için Total-Exxonmobil-Helpe konsorsiyumu ile anlaşmaya vardı. Bölgedeki hidrokarbonların araştırılması ve işletilmesini öngören sözleşme perşembe günü imzalanacak.

İmza programında Başbakan Aleksis Çipras ile Çevre ve Enerji Bakanı Giorgos Stathkis'in yanı sıra şirketlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak. Euronews.com'da Görüntüle