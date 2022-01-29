Yunanistan, Fransız fırkateyni ile operasyonel eğitim etkinliğine katılacak - Haberler
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Yunanistan, Fransız fırkateyni ile operasyonel eğitim etkinliğine katılacak

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan, Fransız fırkateyni ile operasyonel eğitim etkinliğine katılacak

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, Fransa'ya ait fırkateynle ortak operasyonel eğitim etkinliğinde yer alacağı bildirildi.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, Fransa'ya ait fırkateynle ortak operasyonel eğitim etkinliğinde yer alacağı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransız Deniz Kuvvetlerine ait "FS Provence" fırkateyninin, Pire Limanı'na geldiği belirtilerek, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un fırkateyni ziyaret ettiği kaydedildi.

Geminin 31 Aralık'a kadar Pire Limanı'nda kalacağının belirtildiği açıklamada, "Geminin Pire Limanı'ndan ayrılmasının ardından, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait savaş gemi ve uçakları ile 'FS Provence' fırkateyni, ortak operasyonel eğitim etkinliği gerçekleştirecektir." ifadesi yer aldı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Genel Kurmay, Pire Limanı, Yunanistan, Fransa, Güncel, Haber

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