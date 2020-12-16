Yunanistan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı satın alacak
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BBC

Yunanistan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı satın alacak

16.12.2020 00:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:41
Yunanistan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı satın alacak

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı almak üzere birkaç gün içinde anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı almak üzere birkaç gün içinde anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Parlamentoda konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımıyla ilgili gerilimin ve Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı bir dönemde ülkesinin ordusunu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti:

"Birkaç gün içinde 18 adet Rafale tipi jetlerin Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada, Atina'da imzalanacak."

Savaş uçakları 2021'de Yunanistan'a teslim edilecek.

Üretimin dörtte birinin son 10 yılda mali krizler sebebiyle düştüğü Yunanistan, 2017'de resesyondan çıkmıştı ancak koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden ekonomik sorunlar yaşamaya başladı.

Yunan hükümetinin 2021 bütçesi kapsamında açıkladığı tahminlere göre ülke ekonomisinin yüzde 10.5 küçülmesi bekleniyor.

Miçotakis'e göre beklenen küçülmeye rağmen Yunanistan'ın bütçesinin 2020'de 5.5 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Yunan Başbakan, "bu sayede savaş uçaklarının yanı sıra ordu için yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak ve F-16 filosunu güncellemek istediklerini" söyledi.

BBC

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