Yunanistan, Finlandiya'yı filede 3-1 mağlup etti

25.08.2019 22:05

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3'üncü günün ikinci mücadelesinde Yunanistan, Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Yunanistan, Finlandiya'yı 26-24, 15-25, 25-21, 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve grupta ikinci galibiyetini aldı. 30 yıl sonra turnuvaya katılan Finlandiya rakiplerini zorlasa da henüz galibiyet alamadı.

Salon: Ankara Arena Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Vladimir Oleynik Yunanistan: Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Merteki, Lamprousi, Christodoulou, Vlachaki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L), (Artakianou) Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen) Setler: 26-24, 15-25, 25-21, 27-25 Süre: 1 saat 46 dakika (27, 23, 25, 31)

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA