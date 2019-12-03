Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor

03.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:12

Yunanistan, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki NATO toplantısındaki ikili görüşmesinin ardından Akdeniz'de gerilen ortamın yumuşayacağını umuyor.



Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası'ndaki doğal gaz arama çalışmaları ve Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşma sonrası gerilmişti. Euronews.com'da Görüntüle