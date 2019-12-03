Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor
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Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki NATO toplantısında ikili bir görüşme yapacağı kaydedildi. Miçotakis, birkaç gün önce NATO müttefiklerinden Türkiye’nin Libya ile imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydetmişti

03.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:12
Yunanistan, Erdoğan ile görüşme sonrası Akdeniz'deki tansiyonun düşeceğini umuyor

, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı 'ın 'daki NATO toplantısındaki ikili görüşmesinin ardından 'de gerilen ortamın yumuşayacağını umuyor.


Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası'ndaki doğal gaz arama çalışmaları ve Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşma sonrası gerilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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