Yunanistan: Enerji fiyatlarındaki artış için AB öneri getirmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Avrupalı tüketicileri enerji fiyatlarındaki sert bir yükselişe karşı destekleyecek öneriler getirmesi gerektiğini savundu.

Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da yaşananların, sadece uluslararası hukukun çiğnenmesi değil, aynı zamanda Avrupa güvenliği için de bir sorun olduğunu belirtti.

AB'nin son derece dinamik bir tepki vereceğini ve sert yaptırımlar uygulanacağını savunan Miçotakis, "Aynı zamanda ekonomik savunmamızı da güçlendirmeliyiz. Avrupa Komisyonu Avrupa'nın tüketicilerini enerji fiyatlarındaki sert bir yükselişe karşı destekleyecek öneriler getirmeli." ifadesini kullandı.