Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor
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Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor

Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor
07.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:36

Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor Yakaladıkları göçmenleri ölüme gönderiyorlar Yunanistan adalara ulaşan göçmenleri yakalayarak hurda can sallarına zorla bindirip Türk karasularına sürüklüyor Yunanistan insan hakları ihlallerine bir yenisini daha ekliyor.

Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor

Yakaladıkları göçmenleri ölüme gönderiyorlar

Yunanistan adalara ulaşan göçmenleri yakalayarak hurda can sallarına zorla bindirip Türk karasularına sürüklüyor

ANKARA - Yunanistan insan hakları ihlallerine bir yenisini daha ekliyor. Ege'den daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itiliyor. Düzensiz göçmenlerin hayatı bir kez daha tehlikeye atılmış olunuyor.

Yunanistan tarafından yapılan insan hakları ihlallerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Edinilen bilgilere göre Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atma pahasına onları Türk Karasularına geri iterek insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Yunan unsurlar, göçmen botlarındaki benzin bidonlarını alıyor ve motorlarını bozuyor. Göçmenler denizin ortasında çaresizliğe terk ediliyor. Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik unsurları tehlikeli manevralarla onları Türk Karasularına geri itiyor.

Hurda can sallarına bindirilerek Türk Karasularına bırakılıyorlar

Yunan Sahil Güvenliği, adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri de hurda durumda olan, denize elverişsiz, deniz üzerinde hareket edemeyen, motorsuz can salları ile sürükleyerek Türk karasularına getiriyor. Hurda can sallarına bindirilerek Türk Karasularına bırakılan göçmenlerin yardımına yine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişiyor. 29 Nisan 2020 tarihinde Aydın ili Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında yaşanan en son olayda Yunan unsurları tarafından yedeklenerek Türk Karasularına geri itilen hareketten sakıt bir can salının içerisinde bulunan 16 Suriye, 2 Filistin, 2 Mısır, 1 Libya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen daha görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Mart-Nisan 2020 ayları içerisinde yaşanan 9 olayda Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz hurda durumdaki can salları ile Türk Karasularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış oldu.

Yunanistan Ege Denizi'nde insan haklarını çiğnemekte sınır tanımıyor

Kaynak: İHA

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