Yunanistan Edirne Konsolosu Radiopoulos'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

Yunanistan Edirne Konsolosu Arıstıdıs Radiopoulos, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yunanistan Edirne Konsolosu Arıstıdıs Radiopoulos, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Radiopoulos ardından Vali Yıldırım ile bir süre görüştü.

Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkonsolos Radiopoulos'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman