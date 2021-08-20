Yunanistan Edirne Konsolosu Radiopoulos'dan Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaret
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Yunanistan Edirne Konsolosu Radiopoulos'dan Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaret

Yunanistan Edirne Konsolosu Radiopoulos'dan Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yunanistan Edirne Konsolosu Arıstıdıs Radiopoulos, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Yunanistan Edirne Konsolosu Arıstıdıs Radiopoulos, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Radiopoulos ardından Vali Bilgin ile bir süre görüştü.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Radiopoulos'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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