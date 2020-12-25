Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

25.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:38
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 55 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 55 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 55 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 55 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. - ÇANAKKALE

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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