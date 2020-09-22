Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak
22.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:16

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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