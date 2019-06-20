Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye böyle devam ederse ilk kez somut adımlar atacağız

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi'nin baskılarıyla Avrupa Birliği'nin (AB), 20-21 Haziran'da gerçekleştireceği zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleri konusunun da ele alınması bekleniyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi zirvede Ankara'ya sert bir mesaj verilmesini istiyor.

Euronews'e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougkalos, Brüksel'in mevcut durumla ilgili somut önlemler alması gerektiğini söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle