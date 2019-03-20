Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, Türkiye'ye Gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 21 Mart 2019 tarihinde Antalya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi. Ziyaret sırasında Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması öngörüldüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA