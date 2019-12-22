Yunanistan Dışişleri Bakanı, Hafter'le görüştü
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Yunanistan Dışişleri Bakanı, Hafter'le görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya ziyaretinde Birleşmiş Milletler'in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' Halife Hafter'i ziyaret etti.

22.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:44
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Hafter'le görüştü

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ziyaretinde Birleşmiş Milletler'in tanımadığı 'Libya Ulusal Ordusu lideri' 'i ziyaret etti.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada ziyarete dair bir de fotoğraf yayınlandı. Yapılan açıklamada Dendias'in Bingazi ziyareti sırasında Hafter ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmeye Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Libya özel temsilcisinin de katıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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