Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geliyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanısıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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