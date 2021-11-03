Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk toplumuyla diyalog arzuladığını belirtti - Haberler
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk toplumuyla diyalog arzuladığını belirtti

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk toplumuyla diyalog arzuladığını belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ve Türk toplumu ile yapıcı bir diyalog istediğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ve Türk toplumu ile yapıcı bir diyalog istediğini belirtti.

Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar ile Atina'da bir araya gelen Dendias, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan-Slovenya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik art niyeti olmadığını savunarak, "Yunanistan, Türk toplumu ile diyalog arzulamaktadır. Çünkü Türk toplumunun büyük bir kısmının hala Avrupa ile entegrasyonu ve farklı bir süreci umduğuna inanmaktadır." diye konuştu.

Yunanistan'ın yapıcı bir tavır sergilediğini öne süren Dendias, Avrupa Birliği'nin (AB) de AB'ye üye olmak isteyen ya da AB ile iyi ilişkiler kurmak isteyen ülkelere, uluslararası hukuk ve Avrupa müktesebatına saygı duymaları gerektiğine dair net bir mesaj vermesi gerektiğini ileri sürdü.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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