Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi Görüşme öncesi ateş kontrolü Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi Görüşme öncesi ateş kontrolü Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Kaynak: AA