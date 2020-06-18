Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi Görüşme öncesi ateş kontrolü Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

18.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:58

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi

Görüşme öncesi ateş kontrolü

Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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