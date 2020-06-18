Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi Görüşme öncesi ateş kontrolü Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
18.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:58
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi
Görüşme öncesi ateş kontrolü
Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
Kaynak: AA