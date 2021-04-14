Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias,Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise'sini ziyaret etti
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias,Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise'sini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias,Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise'sini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise'sini ziyaret etti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise'sini ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakanı Nikos Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise'sini ziyaret etti. Lise hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Dendias, daha sonra ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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