Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Libyalı mevkidaşı Manguş ile görüşecek

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazartesi günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüşeceğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 6 Eylül Pazartesi günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin merkezinde, 24 Aralık'ta yapılacak olan Libya seçimleri yer alacağı ifade edildi.

Resmi açıklamada, Yunanistan'ın Libya'ya desteği, ikili ilişkiler, 24 Aralık'ta yapılması planlanan Libya seçimlerinin yanı sıra AB ilişkilerinin de gündemin merkezinde olması beklendiği ifade edildi. İki bakan görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı