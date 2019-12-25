Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Noel ayinine katıldı.
25.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:02
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Noel ayinine katıldı.
Patrikhanenin bahçesindeki kilisede saat 09.00'da başlayan ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.
Ayine, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı.
Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.
Kaynak: AA