Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı
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Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı

Edirne'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.

13.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:44
Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı

'de, ekiplerince yasa dışı yollarla 'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan kaçak telefon temin edip yasa dışı yollarla ülkeye sokulacağı bilgisi üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Jandarma ekiplerince, Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyü mevkisinde yapılan operasyon sonucu 22 plakalı bir araç içerisinde 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli K.D. isimli şahıs da gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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