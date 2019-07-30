Yunanistan'dan Türkiye'ye 'bölge güvenliğini riske atma' suçlaması
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi bölgenin güvenliğini riske atmakla suçladı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrasında 'Türkiye'nin eylemlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu" söyledi.
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi bölgenin güvenliğini riske atmakla suçladı.
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin eylemlerinin de uluslararası hukuka uygun olmadığını' öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
1071 akademisyen, AYM'nin meslektaşları için verdiği "hak ihlali" kararına karşı bildiriye imza attı
Son Dakika Dünya Haberleri
20:36 İngiltere'ye kaçan Dubai Şeyhi'nin eşi, zorla evlendirme ve tacize karşı tedbir için mahkemeye başvurdu