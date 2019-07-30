Yunanistan'dan Türkiye'ye 'bölge güvenliğini riske atma' suçlaması

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye'yi bölgenin güvenliğini riske atmakla suçladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin eylemlerinin de uluslararası hukuka uygun olmadığını' öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle