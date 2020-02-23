Yunanistan'dan Türkiye ve İran'a taziye mesajı
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Yunanistan'dan Türkiye ve İran'a taziye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran merkezli depremde Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye ve İran'a taziye mesajı yayımladı.

23.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:10
Yunanistan'dan Türkiye ve İran'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, merkezli depremde Van'da hayatını kaybedenler için ve İran'a taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Mesajda, "Yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve İran'a destek ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm zarar görenlerin ve kurtarma ekiplerinin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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