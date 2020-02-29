Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale

29.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:21

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına toplandı.



Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle