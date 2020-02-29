Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale
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Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı

29.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:21
Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen sınırına toplandı.


Başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden 'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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