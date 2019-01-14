Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz.

Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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