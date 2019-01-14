Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com