Yunanistan'dan Riyad'a Patriot hava savunma sistemi
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Yunanistan'dan Riyad'a Patriot hava savunma sistemi

Yunanistan'dan Riyad'a Patriot hava savunma sistemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Yunanistan, Suudi Arabistan'daki kritik enerji kaynaklarının korunması amacıyla Riyad yönetimi ile Patriot hava savunma sistemi anlaşması imzalandı.

Yunanistan, Suudi Arabistan'daki kritik enerji kaynaklarının korunması amacıyla Riyad yönetimi ile Patriot hava savunma sistemi anlaşması imzalandı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, dün Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhain ile Riyad'da görüştü. Anlaşmaya ilişkin olarak Suudi medyasına konuşan Dendias, "Bir Patriot bataryasını buraya, Suudi Arabistan'a taşımak için anlaşma imzaladık.Bu anlaşma, Körfez ülkeleriyle iş birliği açısından ülkemiz için büyük bir adım ve aynı zamanda Batı'nın enerji kaynaklarının güvenliği için bir katkıdır" dedi.

YUNANİSTAN'DAN 'INIOHOS 21' TATBİKATI

Yunanistan'da, ABD, Fransa, BAE, İspanya, Kanada, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin katılımıyla ortak tatbikat düzenleniyor. 'Iniohos 21' adı verilen tatbikat, Korfu Adası, Meis Adası ve Atina FIR hattı içinde icra ediliyor. Tatbikatın yarın sona ermesi planlanıyor.


Yunanistan'dan Riyad'a Patriot hava savunma sistemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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