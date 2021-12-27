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Yunanistan'dan Omicron'a karşı yeni önlemler

Yunanistan'dan Omicron'a karşı yeni önlemler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan, Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemek için yeni kısıtlamalar getirdi.

Yunanistan, Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemek için yeni kısıtlamalar getirdi.

Yunanistan'da Omicron mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler sıkılaştırıldı. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris yaptığı açıklamada, kulüp ve barların da dahil olduğu eğlence mekanlarının gece yarısından sonra kapanması gerektiğini belirterek, mekanlarda ayakta müşteri bulunmayacağını ve bir masada en fazla 6 kişinin oturabileceğini ifade etti. Bu önlemlere ek olarak mevcut kurallara uyulmaması halinde stadyumların izleyici kapasitesinin yüzde 10 düşürüleceği, özel ve kamu sektöründe uzaktan çalışmanın yüzde 50 şeklinde yeniden hayata geçirileceği açıklandı.

Yunanistan'da son 24 saatte 9 bin 284 yeni vaka ve 67 can kaybı ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 84 bin 153'e, toplam can kaybı sayısı ise 20 bin 496'ya ulaştı.

(İHA)

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