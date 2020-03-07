Yunanistan'dan mültecilere tazyikli suyla müdahale
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Yunanistan'dan mültecilere tazyikli suyla müdahale

ATİNA (İHA) – Yunanistan güvenlik güçleri, sınırdaki mültecilere tazyikli suyla müdahale etti.

07.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:41
Yunanistan'dan mültecilere tazyikli suyla müdahale

ATİNA (İHA) – güvenlik güçleri, sınırdaki mültecilere tazyikli suyla müdahale etti.


Türkiye'nin sınırlarını mülteci geçişlerine açması üzerine, 'ya açılan sınır kapılarına mülteci akını yaşandı. Mültecilerin Avrupa'ya geçişini önlemek adına Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde önlemler alınırken, Yunanistan sınırında mültecilere tazyikli su ile müdahale edildi. - ATİNA

Kaynak: İHA

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