Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi
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Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi

Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye ültimatomu

30.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:58
Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi

ile arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren 'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi'yi sınır dışı edeceğini bildirdiği öğrenildi.


AFP ajansının edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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