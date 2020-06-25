Yunanistan'dan kaçak getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercine el konuldu
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Yunanistan'dan kaçak getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercine el konuldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yurda kaçak yollarla getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi.

Yunanistan'dan kaçak getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercine el konuldu
25.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:48

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yurda kaçak yollarla getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-İpsala kara yolu Dörtyol kavşağı mevkisinde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 18 tavus kuşu ve 90 güvercin tespit edildi.

Tavus kuşları ve güvercinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili sürücüler A.K. ve T.Ç. ile güvercinlerin taşındığı araçtaki E.G'ye 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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