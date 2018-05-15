Yunanistan'dan İsrail Askerlerinin Gazze Saldırısına Tepki

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında 60'a yakın Filistinliyi öldürüp iki bin 770'ini yaralamasını Yunanistan yönetiminin ana partisi SYRIZA şiddetle kınadı.

''ULUSLARARASI CEMİYET İSRAİL ASKERLERİNİ KINAMALIDIR''

SYRIZA'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Uluslararası cemiyet İsrail askerlerinin onlarca kişiyi öldürüp yüzlercesini yaralamasını kati olarak kınamalıdır. Filistin meselesinin çözümünü, 1967'nin sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkenti olacağı, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve iki devletin barış içinde yaşamasını bütün gücümüzle destekliyoruz. Bölgede barışın sağlanması için müzakerelerin tekrar başlaması tek çözümdür."

''AVRUPA BİRLİĞİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ARAP BİRLİĞİ BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN İNSİYATİF ALMALI''

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos devlet televizyonunda, "Önümüzdeki günler zor olacak, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Cemiyeti ve Arap Birliği derhal barışın sağlanması için insiyatif almalıdır" dedi.

İSRAİL ASKERİNİN SİVİL FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMESİ ŞİDDETLE KINANDI

Pazartesi günü Atina'nın İsrail Büyükelçiliği önünde büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas'ın da katıldığı gösteride ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin sivil Filistinlileri öldürmesi şiddetle kınandı.