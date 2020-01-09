Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.
Kontrollerde, 10 çuval ve 8 karton kutuda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Kaçak ete el koyan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.