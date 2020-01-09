Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi
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Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.

09.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:18
Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

'nin ilçesinde 'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.

beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.

Kontrollerde, 10 çuval ve 8 karton kutuda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Kaçak ete el koyan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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