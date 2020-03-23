Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da karantina altına alındı Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da karantina altına alındı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da karantina altına alındı

BOLU - Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından Yunanistan'da yaşayan aralarında öğrencilerin de olduğu 39 kişi Bolu'ya getirildi.

İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirilen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Yunanistan'dan gelenler parça parça yurda giriş yaptırıldıktan sonra kan örnekleri alınarak odalarına gönderildiler.

Kaynak: İHA