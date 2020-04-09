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Yunanistan, Adana, Güncel

Yunanistan'dan gelecek iliği Kovid-19 engeline takılan lösemili Kuzey'e babası şifa olacak - ADANA

Adana'da, lösemiden kurtulabilmesi için nakilden başka umudu kalmayan ve aranan uyumlu iliği Yunanistan'da bulunan 3,5 yaşındaki Kuzey'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ilik nakli yüzde 70 uyumlu babasından yapılacak.

09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:27

Adana'da, lösemiden kurtulabilmesi için nakilden başka umudu kalmayan ve aranan uyumlu iliği Yunanistan'da bulunan 3,5 yaşındaki Kuzey'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ilik nakli yüzde 70 uyumlu babasından yapılacak.

Anne Özgül Şengezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek çocuklarına bir yıl önce lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Teşhisin ardından hemen tedavilere başlandığını ancak geçen süreçte Kuzey'in nakilden başka şansının kalmadığını aktaran Şengezer, yapılan çalışmalarla Yunanistan'daki bir bağışçının iliğinin oğullarıyla yüzde 90 uyumlu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Evladının sağlığına kavuşacağı günü hayal ederken naklin Kovid-19 engeline takıldığını anlatan Şengezer, Kuzey'in iliği yüzde 70 uyumlu çıkan babası Gürcan Şengezer'den şifa arayacağını aktardı.

14 gün sonra nakil yapılacak

Naklin riskli olduğunu ancak başka seçeneklerinin kalmadığını dile getiren Şengezer, şöyle devam etti:

"Hastanedeyiz, gerim sayım başladı. Her şey yolunda giderse 14 gün sonra nakil olacak. Çok riskli. Oğlum, yüzde 100 uyumlu bir donör bulunamadığı için yüzde 70 uyumlu babasından nakil olacak. Gönlüm isterdi ki yüzde 100 uyumlu bir donör olsun. Ama kısmet olmadı. İnşallah her şey yolunda gider. İnşallah evladımızın nakli sorunsuz gerçekleşir. Tek ümidimiz buradan sağ salim çıkmak."

"Kovid-19 nedeniyle yurt dışı bütün vericilerden vazgeçmek zorunda kaldık"

Çocuk Sağlığı ve Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen de Kuzey'in uzun zamandır lösemi tedavisi gördüğünü ve hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle nakilden başka şansının bulunmadığını anlattı.

Aile içerisinde uygun "verici" bulunamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankasınca tarama yapıldığını, yüzde 90 uyumlu iliğin de Yunanistan'daki bir bağışçıda bulunduğunu ifade etti.

Kuzey'e 22 Nisan'da nakil yapılması kararı alındığını ve bunun için gün sayarken Kovid-19 engeline takıldıklarını aktaran Antmen, şöyle devam etti:

"Sınırların kapatılmasına rağmen İstanbul Üniversitesindeki Kemik İliği Bankası, Bakanlıktan özel izin alarak özel kuryeyle bu kök hücreyi, kemik iliği nakli yapılmak üzere bize ulaştırmak için var gücüyle çalıştı. Ancak şartların daha da kötüleşmesi, oradaki vericinin de hastalığa yakalanma olasılığının artması sebebiyle hastamızı riske sokmamak için bu vericimizden bütün dünyada olduğu gibi yurt dışı bütün vericilerden vazgeçmek zorunda kaldık."

Hastayı kaybetme riski nedeniyle aileden yarı uyumlu nakillerin yapılabilmesiyle ilgili gerekli izinlerin alındığını aktaran Antmen, Kuzey'in yüzde 70 uyumlu babasından şifa arayacağını bildirdi.

Antmen, babanın Kovid-19 testinin negatif çıkması durumunda nakli gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu nakillerde çocuğun bunu reddetmesi veya vericiden aldığımız kök hücrelerin çocuğa saldırması gibi riskli bazı sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ancak zorunlu durumlarda tercih ettiğimiz bir nakil türü. Bu tür olayların dışında enfeksiyon oranları ve hastanede kalış süreleri biraz daha uzun. Bunların hepsi risk." ifadesini kullandı.

Yunanistan'dan gelecek iliği Kovid-19 engeline takılan lösemili Kuzey'e babası şifa olacak - ADANA

Kaynak: AA

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