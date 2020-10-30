Son dakika haber | Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu'nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu'nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Sayın Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu'nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyidleşmişlerdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı