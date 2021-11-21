Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama -2 - Haberler
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Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YUNANİSTAN, Ege Denizi'nde silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları düzensiz göçmenleri insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor.

YUNANİSTAN, Ege Denizi'nde silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları düzensiz göçmenleri insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Yunan unsurlarının göçmenlere acımasız müdahalesi görüntülendi.

'Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlere yönelik acımasız müdahalesi görülüyor. Kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor. Tehlikeli manevralarla botun ilerlemesine engel olup, batırmaya çalışan Yunan güçleri, göçmenlere sopa ile vuruyor ve silah doğrultuyor.

Görüntülerde ayrıca Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye'nin yardım ettiği göçmenler arasında Yunan personeli tarafından darbedilen kişiler de bulunuyor.

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama -2

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama -2

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama -2

Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık dışı' uygulama -2

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