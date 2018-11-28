Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine Cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Hadlerini bildirmekte kararlıyız" ifadelerine, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Söylemlerden etkilenmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ve Ege konularında yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Yunanistan, komşunun saldırgan söylemiyle etkilenmeyecektir. Aksine, Yunanistan bölgede istikrar ve güvenlik faktörü olarak, müttefikleriyle ve ortaklarıyla işbirliği içinde, uluslararası hukuk ve onun tartışılmaz haklarını savunmaya devam edecektir. Tehditler ve yasa dışı iddia ve anlaşmazlıklarında ısrar etmek yerine, Türkiye bu sorumlu tutumu takip etmelidir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlanan Yunanistan'a tepki göstererek, "Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri açık söylüyorum beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız" şeklinde konuşmuştu. - ATİNA