Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından, Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." denildi.