Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt
Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından, Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz.
Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından, Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com