Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından, Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz.

Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından, Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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