Yunanistan'dan Çanakkale'ye getirilen 89 gemi mürettebatı yurda yerleştirildi YUNANİSTAN'da 3 Nisan'da karantinaya alınan ve testleri negatif çıkması sonucu otellere yerleştirilen El Venizelos isimli geminin 160 kişilik mürettebatı, Türkiye'ye getirildi.

YUNANİSTAN'da 3 Nisan'da karantinaya alınan ve testleri negatif çıkması sonucu otellere yerleştirilen El Venizelos isimli geminin 160 kişilik mürettebatı, Türkiye'ye getirildi. 160 kişilik mürettebattan 89'u koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki kız yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda El Venizelos isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantina altına alınmıştı. Covid-19 testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcular gemide tedavi edilirken, testleri negatif çıkanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Karantina süreleri tamamlanan 160 kişilik grup Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle Türkiye'ye hareket etti. İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 87'si Türk 2'si yabancı olmak üzere toplam 89 gemi mürettebatı saat 04.00 sıralarında 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu'na yerleştirilen 89 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. 89 kişi, AFAD ekiplerince tek tek yurda alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA