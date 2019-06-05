Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar euroluk sözlü nota

II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sebebiyle Almanya'dan savaş tazminatı isteyen Yunanistan Berlin'e sözlü nota verdi. Atina yönetimi, ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasara ilişkin Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Ayrıca, savaş döneminde Yunanistan'dan götürülen tarihi eserlerin de iade edilmesi talep ediliyor.

Yunanistan Berlin Büyükelçisinin notayı Alman Dışişleri Bakanlığına ilettiği belirtildi. Yunanistan Almanya'nın konuya değinmesini ve bir an önce müzakerelerin başlatılmasını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle